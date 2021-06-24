انضباط كاف تؤكد لمصراوي الانتهاء من مناقشة أحداث الترجي أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح ريموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأنهم قاموا بمناقشة أحداث مباراة الترجي أمام الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت السبت الماضي على ستاد رادس (حماد العقربي) في تونس.

وقال رئيس لجنة الانضباط في تصريحاته لمصراوي اليوم الخميس: "بالفعل اللجنة قامت خلال الأيام الماضية بمناقشة ما ورد لينا بشأن أحداث مباراة الترجي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

وشهدت مباراة الترجي على محاولات لأعداد من الجماهير التونسية دخول المباراة بخلاف المسموح به، وهو ما دفع أمن المباراة لإطلاق الغاز المسيل للدموع، فتم تأخير موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة، عن موعدها الأصلي.

وتابع رئيس لجنة الانضباط: "ليس من نطاق مسئوليتنا الإعلان عن القرارات التي اتخذتها اللجنة، هذا الأمر يخص إدارة الاتحاد الإفريقي التي تقوم باختيار الموعد المناسب للإعلان".

وحصل الترجي التونسي على تصريح بحضور 5000 مشجع لمباراة الفريق أمام الأهلي ليكون الحضور الأول للجماهير في تونس منذ عودة كرة القدم في زمن فيروس كورونا.

وفاز الأهلي في تونس بنتيجة 1-0 وبات بجاحة إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية في القاهرة من أجل حسم التأهل للنهائي.