"فاينالدوم" يطالب اليويفا بحماية اللاعبين ضد العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

طالب جورجينيو فاينالدوم قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباراتهم بدور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020) .

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي يوم الأحد المقبل بالعاصمة المجرية بودابست في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة الأوروبية.

وقال فاينالدوم اليوم الخميس في معسكر المنتخب الهولندي بمدينة زيست : "إذا حدث هذا ، على اليويفا أن يتدخل. عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل اليويفا ، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين. يتعين على اليويفا حماية اللاعبين. يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين".

وفي الأسبوع الماضي ، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست ، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ودشن اليويفا بعدها تحقيقا ، ولكن حكم المباراة لم يبد أي ردة فعل تجاه هذه الأحداث خلال اللقاء.

ويرى فاينالدوم ، ذو البشرة السوداء مثل مبابي ، أن الكثير من الخطوات يجب اتخاذها بهذا الشأن قبل المباراة المرتقبة في بودابست.

ويضع فاينالدوم في هذه المباراة عبارة "حب واحد" على شارة القيادة. ولا يستبعد فاينالدوم مغادرة الملعب حال تعرض لإهانات عنصرية.