دي لورينزو عن مواجهة النمسا: لسنا خائفين.. نحن إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال جيوفاني دي لورينزو مدافع المنتخب الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن ديفيد ألابا لاعب مهم للمنتخب النمساوي، الذي صعد للمرة الأولى في دور الـ16، ولكنه لديه لاعبين آخرين خطيرين.

ويلتقي المنتخب الإيطالي بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، مع المنتخب النمساوي في لندن بعد غد السبت في الدور الأول من الأدوار الاقصائية.

وقال لاعب نابولي في مؤتمر صحفي: "لسنا خائفين.. الآن تأتي أفضل المباريات، مباريات الفوز أو الخروج".

وأضاف البالغ من العمر 29 عاما: "ألابا لاعب مهم للغاية.. ولكن يحب أن نراقب الفريق كله والبحث عن نقطة ضعفهم".

وأكد: "نحن إيطاليا.. ندخل الملعب من أجل الفوز".

ويواجه المنتخب الإيطالي أول مباراة له في يورو 2020 خارج روما.