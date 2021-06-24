الامارات | رابطة المحترفين تعلن الترخيض لـ14 شركة كرة قدم

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعلن الترخيض لـ14 شركة كرة قدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراخيص الابتدائية التابعة لنظام تراخيص الأندية الإمارتية في رابطة المحترفين الإماراتية، منح الترخيص المحلي لـ 14 شركة كرة قدم بعد اجتيازها المعايير المطلوبة بعد الإطلاع على التقارير الخاصة بنظام التراخيص لكل منها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري مساء الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي الميدور، وحضور كل من: خالد علي اليحيائي نائب الرئيس، أحمد المهيري، بركان خليفة، يوسف عزير ومحمد حسن أعضاء اللجنة.

وتضم قائمة شركات الكرة الحاصلة على التراخيص: شباب الأهلي، الوحدة، العين، عجمان، النصر، اتحاد كلباء، الوصل، الشارقة، بني ياس، خورفكان، الجزيرة، الفجيرة، حتا، الظفرة. ومن المقرر أن تخضع جميع شركات كرة القدم لتقييم الاتحاد الآسيوي، وبحسب الجدول الزمني المعتمد لدورة التراخيص الحالية، وسيتم إصدار قرارات الترخيص الآسيوي خلال شهر أكتوبر القادم.

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