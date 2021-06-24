شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات مفتوحة لمبارة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا .. تعرف على التردد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مباراة الأهلي والترجي في إياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي في استاد السلام بمحافظة القاهرة، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية من جماهير الفريقين للبحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر تفاصيل موعد المباراة بين الفريقين التي تقام على استاد السلام في القاهرة.

تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة وهي 20 ضمن المنافسات الإفريقية بين الفريق، حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وتعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات فيما فاز الترجي التونسي في 4 وسجل الاهلي 19 هدفًا في المقابل 15 هدفًا لفريق الترجي.

مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مقرر نقلها عبر البث الأرضي لقناة اون تايم سبورتس فضلا عن نقلها عبر قناة beIN Sports HD 4 وتقرر إقامة المباراة دون حضور الجماهير وفقا لما صرح به أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة. ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل السلبي، من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي.

تردد القناة على النايل سات: يمكن ضبط قناة تايم سبورت على النايل سات من خلال التردد 11449 ومعدل الترميز 27500. تردد القناة على الأرضي: يمكن بث قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من خلال التردد الأرضى UHF 32.