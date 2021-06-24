شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. يويفا يلغي قاعدة أفضلية الهدف المسجل خارج الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» اليوم الخميس 24-6-2021 إلغاء أفضلية قاعدة الهدف المسجل في أرض المنافس في جميع المسابقات الأوروبية، بدءًا من الموسم المقبل.

وأصدر يويفا بيانًا أكد خلاله أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي اعتمدت هذا القرار اعتبارا من هذا الصيف.

وكانت تستخدم قاعدة التسجيل خارج الأرض للحسم في حالة تعادل الفريقين في مباراتي الذهاب والإياب في المسابقات الأوروبية منذ عام 1965.

وسيتم اعتماد النظام الجديد في المواجهات التي يسجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب ولن يتم تحديدها بناءً على عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتم استبدالها بشوطين إضافيين لمدة خمس دقائق لكل منهما، ثم ركلات الترجيح.