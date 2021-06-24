شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر : الأهلي السعودي يطلب استعارة الونش بعد تمديد عقده مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تحيط حالة من الغموض موقف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الذي مدد عقده مؤخرا حتي 2025.

وكشف مصدر مطلع داخل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تمديد عقد الونش كان يقضي باتفاق مع اللاعب بمنحة فرصة الخروج لإعارة موسم واحد لنادي أهلي جدة السعودي.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك واللاعب يتكتمون على أي تفاصيل تخص العرض السعودي الذي تلقاه اللاعب بما في ذلك عرض نادي الأهلي السعودي لاستعارة اللاعب.