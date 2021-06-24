شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يهنئ الزمالك على تتويج آيتن يحيى بـ«فضية» البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم الاتحاد المصري لألعاب القوى برقية تهنئة للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد حصد آيتن يحيى الميدالية الفضية للوثب العالي بالبطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في تونس.

وأقيمت البطولة العربية لألعاب القوى في دولة تونس خلال الفترة من 15 إلى 22 يونيو الجاري.

والجدير بالذكر أن آيتن يحيى توجت بالميدالية الفضية في المشاركة الأولى لها في البطولة.

ويقود الجهاز الفني لألعاب القوى بنادي الزمالك الدكتور حمدي عبدالرحيم مديرا فنيا، وهيثم عبدالمجيد مدرب اللاعبة، حمدي السعدني وأسامة الزمر إداريين.