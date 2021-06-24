شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يشيد بمستوى لاعبي الزمالك مع منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد عبدالرؤوف المدير الفني لفريق ٢٠٠٣ بنادي الزمالك، عن رضاه بالأداء الذي يقدمه لاعبو الفريق المنضمون لمنتخب الشباب المشارك في البطولة العربية.

وقال عبدالرؤوف في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه راض تماما عن أداء لاعبي الفريق مع منتخب الشباب في أول مباراتين بالبطولة العربية.

وتمنى عبدالرؤوف حصول الثنائي أحمد رفاعي وعبدالله على فرصة أكبر مع المنتخب خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن الثنائي يمتلكان إمكانيات فنية وبدنية متميزة.

وأشاد عبدالرؤوف بالمستوى الذي يقدمه أحمد نادر السيد حارس الزمالك في البطولة، مشيرا إلى أن مستوى اللاعب يتطور بشكل مستمر، وسيكون له مستقبل فى حراسة المرمى في مصر.