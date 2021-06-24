شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك : هدفي التتويج بلقب كأس العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد نادر السيد حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه مع المنتخب الوطني للشباب في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما والتي تستضيفها مصر.

وقال أحمد نادر في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري في ثاني مواجهاته بالبطولة العربية، واستحق الفراعنة الانتصار وحصد النقاط الثلاث واحتلال الصدارة والتأهل للدور القادم من البطولة.

وأوضح الحارس أن لاعبي المنتخب يمتلكون الروح القتالية العالية والإصرار من أجل حصد لقب البطولة العربية ولا سيما وأنها تقام على الأراضي المصرية.

وأكمل الحارس أنه سعيد بالمستوى الذي ظهر به خلال أول مباراتين، مشيرا إلى أنه يتطلع لتطور مستواه باستمرار وأن يصبح حارس مصر الأول في المستقبل.

وأكد الحارس أنه يتطلع لحصد لقب البطولة العربية دون أي خسارة، مشيرا إلى أنه تعود في نادي الزمالك على الانتصارات وحصد الألقاب.

وأضاف أن منتخب مصر يضم مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، سواء من نادي الزمالك أو باقي الأندية، والجميع تعهد ببذل أقصى جهد لحصد لقب البطولة، وخاصة أن في حالة حصد اللقب سيكون دافعا لكل اللاعبين في الحصول على فرصة مع الفريق الأول بأنديتهم بالفترة المقبلة.