شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف مرانه مساء اليوم استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين دون رد والتأهل لنصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر للمقاصة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 58 نقطة.