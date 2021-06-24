شكرا لقرائتكم خبر عن كروكيه الزمالك يواجه المعادي بالدورة السداسية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق الكروكيه بنادي الزمالك مع نظيره المعادي، غدا الجمعة، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدورة السداسية.

وأكد أحمد ميهوب المدير الفني لأسرة الكروكية أن الفريق جاهز لمواجهة المعادي ويهدف إلى تحقيق الانتصار ومواصلة نتائجه الإيجابية من أجل حصد لقب هذا الموسم.

ومن المقرر أن يمثل الزمالك أمام المعادي كل من أحمد نصر، ورانيا خورشيد، وياسر سيد، وأماني حسن.