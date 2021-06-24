شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يركز على الكرات العرضية استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، صباح اليوم الخميس، استعداداته لخوض مباراة سموحة، في مسابقة الدوري الممتاز.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية، أبرزها التسديد والضغط السريع على حامل الكرة.

كما حرص إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، على تخصيص فقرة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، قبل أن يتم خوض مجموعة من الوحدات البدنية المكثفة.

وعلى هامش المران، واصل حسين السيد وعبدالله جمعة ظهيرا الفريق خوض تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب.

وأدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، واختتم بتقسيمة للوقوف على استيعاب اللاعبين للخطط الفنية.

ويلتقي الإسماعيلي مع سموحة، الأحد المقبل، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.