شكرا لقرائتكم خبر عن كرة الماء بالزمالك يواجه الشمس ببطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق كرة الماء بنادي الزمالك مواليد 2006 مع نظيره الشمس على حمامات السباحة بنادي الزهور، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

ويسعى الفريق إلى تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة انتصاراته بعد الفوز على أندية 6 أكتوبر وهيئة قناة السويس والزهور، خلال منافسات الجولات الماضية.

وقال باهر سيد مدرب الفريق إنه يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في التتويج باللقب.

ويقود الفريق الكابتن هاني صدقي مديرا فنيا، وباهر سيد مدربا، ومحمود البشة مديرا إداريا.