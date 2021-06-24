شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد نهائي أفريقيا .. ومباراة الوداد وكايزر تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلى مع الترجي التونسي، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على أرض ملعب استاد السلام، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكان بطل مصر وحامل اللقب قد حسم مباراة الذهاب بالفوز بهدف نظيف سجله محمد شريف في المباراة التي جمعتهما في رادس.

ويسبق مباراة الأهلى والترجي مباراة كايزر تشيفز مع الوداد وتقام في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وقد حقق بطل جنوب إفريقيا فوزا على الوداد بهدف نظيف ليقطع شوطا كبيرا في التأهل لنهائي البطولة.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مؤخرا إقامة نهائي البطولة في المغرب وتحدد موعد نهائي إفريقيا ليقام يوم 17 يوليو المقبل.