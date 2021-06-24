رونالدو الهداف القياسي للمنتخبات

بودابست- أ ف ب

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية عندما عادل الأربعاء، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الإيراني علي دائي بثنائيته في مرمى فرنسا (2-2) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم، رافعاً غلته إلى 109 أهداف.

منذ ظهوره الأول مع "آ سيليساو" عام 2003، راكم رونالدو سلسلة من المباريات الدولية (178 حتى الآن)، والعروض الجيدة إلى حد ما في الأدوار النهائية، والأهداف تلو الأهداف حتى معادلة الرقم القياسي للنجم الإيراني السابق، والذي حققه في الفترة بين 1993 و2006.

لحظة تاريخية احتفل بها أمام المدرجات المملوءة بالجماهير بملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

وسجل النجم البرتغالي (36 عاماً) الذي لم يهز أبداً شباك فرنسا في مواجهاته الست السابقة، هدفين من ركلتي جزاء (31 و60) رافعاً رصيده بالمناسبة إلى خمسة أهداف في النسخة الحالية للكأس القارية بعد ثنائيته في مرمى المجر في المباراة الأولى (3-صفر) وهدفه في مرمى ألمانيا (4-2) في الجولة الثانية.

وانفرد رونالدو بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام شركائه السابقين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والهولندي جورجينيو فينالدوم والسويدي إميل فورسبرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو والتشيكي باتريك شيك.

وعزز رونالدو موقعه هدافاً تاريخياً للبطولة القارية برصيد 14 هدفاً، وأول لاعب أوروبي في تاريخ كأس العالم وكأس أوروبا يسجل 21 هدفاً في المسابقتين بفارق هدفين أمام الألمانيين ميروسلاف كلوزه والمدفعجي غيرد مولر، وأول لاعب يسجل أكثر من أربعة أهداف في دور المجموعات للمسابقة منذ الإسباني دافيد فيا عام 2008، علماً بأن الفرنسي ميشال بلاتيني يحمل الرقم القياسي برصيد سبعة أهداف.

وتستمر الأرقام القياسية، واحدة تلو الأخرى، في السقوط لمصلحته، في سباق مجنون يخوضه منذ سنوات مع أكبر منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

نحو كرة ذهبية سادسة؟

أصبح أول لاعب يلعب في خمس نسخ مختلفة لكأس أوروبا، هز رونالدو الشباك في كل من هذه النسخ الخمس.

وحقق أيضاً رقماً قياسياً آخر في بداية البطولة: بتسجيله ثنائية في مرمى المجر في المباراة الافتتاحية، أصبح الهداف التاريخي للبطولة منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الفرنسي ميشال بلاتيني (9 أهداف)، قبل أن يرفعه اليوم إلى 14 هدفاً.

رقمه القياسي الذي حققه أمس الأربعاء هو علامة فارقة جديدة في المسيرة الدولية المرصعة بالعديد من الإنجازات أبرزها اللقب القاري عام 2016 في فرنسا ودوري الأمم عام 2019.

في مسيرته الاحترافية مع الأندية، لا يتوقف "سي آر 7" أبداً: توج مجدداً بلقب هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم (29 هدفاً مع يوفنتوس) ويظل أيضاً الهداف الأول في تاريخ دوري أبطال أوروبا، المسابقة القارية العريقة (134 هدفاً) والتي توج بلقبها خمس مرات بينها أربع مرات مع ريال مدريد.