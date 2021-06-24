رسميا.. إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض من مسابقات يويفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافقة على إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض من جميع المسابقات الأوروبية الخاصة بيويفا سواء كانت رجال، شباب، نساء، اعتبارا من مسابقات الموسم المقبل 2021/2022.

وجرى تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الديار بهدفين في عام 1965، في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في حالة تعادل فريقين بالنتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب في أدوار خروج المهزوم.

وفي حالة التعادل في النتيجة الإجمالية يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه، وفي حالة تساوي الفريقين في ذلك تمدد المواجهة إلى وقت إضافي في مباراة الإياب.

وقال يويفا في بيانه: "بناء على توصية لجنة مسابقات يويفا واللجنة، وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على اقتراح إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض من جميع مسابقات يويفا (رجال ونساء وشباب) اعتبارًا من التصفيات في مراحل مسابقات 2021/22".

وبناء عليه، فإن المواجهات التي يسجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف خلال مباراتي الذهاب والإياب لن يتم تحديدها بناءً على عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، وسيتم اللجوء مباشرة للعب الوقت الإضافي لمدة 15 دقيقة، وفي حالة تسجيل الفريقين نفس العدد من الأهداف أو عدم إحراز أي أهداف خلال هذا الوقت الإضافي ، فإن الركلات من علامة الجزاء ستحدد الفريق الذي يتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.

كما أوضح بيان يويفا، أن تلك القاعدة لن يعتد بها لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في مرحلة المجموعات.