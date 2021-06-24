لاعب النمسا: نريد التغلب على إيطاليا رغم صعوبة اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

قال كريستوف بومجارتنر لاعب المنتخب النمساوي، إنهم يريدون التغلب على إيطاليا، مضيفًا أن اللاعبين يرغبون في تحقيق شئ أكبر للنمسا.

وتأهل المنتخب النمساوي لدور الستة عشر في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" للمرة الأولى.

وقال كريستوف بومجارتنر اليوم الخميس :" بالفعل حققنا شيئا كبيرا، ولكننا نريد تحقيق شيء أكبر".

وأضاف :"نريد التغلب على إيطاليا، رغم أننا نعرف أن هذا الأمر سيكون صعبا. نريد فقط أن نستمر في الحلم".

ومهد الهدف الذي سجله بومجارتنر في المباراة أمام المنتخب الأوكراني بدور المجموعات والتي انتهت بهدف نظيف، الطريق لتأهل المنتخب النمساوي للأدوار الاقصائية.

وقال :"بكل تأكيد هذا أهم هدف في مسيرتي. أعلم أنني جعلت الكثير من الناس في النمسا سعداء للغاية به".

والآن يريد بومجارتنر وزملاؤه مواصلة المفاجأة في لندن أمام المنتخب الإيطالي، الذي كان قويا للغاية حتى الآن.

وقال :" لقد صنعنا التاريخ، ولكننا جاهزون لتحقيق إنجاز أو اثنين".