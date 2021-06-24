أزمة قبل مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد عصام سراج مستشار لجنة التسويق بنادي مصر المقاصة، والمتحدث باسم مجلس إدارة النادي الفيومي، أن ناديه سيمنع إذاعة مباراة الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة حول حقوق البث.

سراج قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس :"خاطبنا شركة بريزنتيشن واتحاد الكرة والاستاد بأن المباراة لن تذاع".

وأضاف :"لدينا مستحقات متأخرة عند الشركة الراعية تصل لعشرة ملايين جنيه".

وواصل المتحدث الرسمي للمقاصة تصريحاته :"لا نستطيع دفع رواتب اللاعبين أو الأجهزة سواء كانت فنية أو طبية والإدارية".

وأنهى :"ما يحدث سيخلق حالة من عدم التركيز عند اللاعبين، لأن من حقهم المطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة".

ومن المقرر أن يلتقي مصر المقاصة بالزمالك يوم الإثنين المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة، في المقابل يتصدر الزمالك الترتيب برصيد 58 نقطة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا يوم الثلاثاء الماضي في إطار دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بنتيجة (2-0).