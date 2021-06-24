رسميا.. عودة كاملة للجماهير في ملاعب الليجا بداية من الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدرت الحكومة الإسبانية، بيانا رسميا، اليوم الخميس، أعلنت خلاله عودة الجماهير بالطاقة الاستيعابية الكاملة لملاعب كرة القدم والسلة بداية من الموسم المقبل.

وغابت الجماهير عن الملاعب منذ شهر مارس من عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي إصابت العالم بشلل تام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن وزيرة الصحة كارولينا داريا أكدت أن الجماهير ستعود إلى الملاعب بشكل طبيعي بعدما وافق مجلس الوزراء على المرسوم الملكي.

جدير بالذكر أن موسم الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا) الجديد 2021-2022 سيبدأ في الخامس عشر من شهر أغسطس المقبل.