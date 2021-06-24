الوداد المغربي يصطحب خبير تحكيمي قبل مواجهة كايزر تشيفز

اصطحبت بعثة نادي الوداد المغربي خبير تحكيمي، خلال رحلتها إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لملاقاة كايزر تشيفز، السبت المقبل، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بخسارة الوداد، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ورافق عضو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خليل الرويسي، البعثة خاصة وأنه يملك خبرة في التحكيم الإفريقي، واعتاد على السفر رفقة النادي الأحمر والأندية المغربية المشاركة في المسابقات الإفريقية، في غالبية سفرياتهم خارج المغرب تفاديا لأي ظلم تحكيمي قد تتعرض له الأندية المغربية، وأيضًا تحسبا لأي طارئ، حسبما ورد بموقع m.le360 المغربي.

وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” طاقم تحكيمي كونغولي، لإدارة المباراة يتكون من الحكم الكونغولي جون جاك ندالا نغامبو، بمساعدة كل من أوليفيي سافاري كابيري، وجيمس إيميل، فيما عين بيرنارد كاميل من جمهورية السيشل حكمًا رابعا.