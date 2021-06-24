برنامج الأهلي والترجي غدًا قبل مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تصل بعثة فريق الترجي التونسي، مساء اليوم الخميس، مطار القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء السبت على استاد السلام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي، بهدف نظيف سجله محمد شريف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية الأسبوع الماضي.

ويأتي برنامج الفريقين غدًا الجمعة على النحو التالي..

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة بمقر النادي بالجزيرة، صباح غد الجمعة، ؛ للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، ويحضره مدير الكرة سيد عبد الحفيظ والمدير الإداري وسمير عدلي، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة.

يخوض الأهلي مرانه الرئيسي، في تمام السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب الأهلي we السلام؛ وسيكون المران مفتوحا لوسائل الإعلام خلال الربع ساعة الأولى منه، بينما يجري الترجي مرانه الرئيسي، عقب مران الأحمر بساعتين ونصف.

ويُقام المؤتمر الصحفي في الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني وكابتن الفريق الحارس محمد الشناوي أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة، ويعقبه حديث المدير الفني للترجي معين الشعباني ومعه كابتن الفريق.