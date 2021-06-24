ميرور | رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد قد يدفعه للرحيل

دخل جناح فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في أزمه مع ناديه بعد أن رفض الجهاز الفني للريدز بقيادة يورجن كلوب، انضمام اللاعب للمنتخب الأولمبي كي يشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

ويرفض ليفربول مشاركة صلاح في الأولمبياد، بسبب المخاوف من عدم جاهزيته ولن يكون لائقًا للعب في المباراة الافتتاحية يوم 14 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي خارج ملعبه، إذا ذهبت مصر للأدوار النهائية في البطولة، خاصة وأنها تبدأ من 21 يوليو إلى 7 أغسطس.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في البطولة، في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، وذلك بعد تأهله بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

ويأمل مو صلاح أن يعيد ليفربول التفكير في قراره فيما يتعلق بمشاركته في الأولمبياد، لكن إذا تمسكوا بقرارهم فقد يؤدي ذلك إلى توتر علاقتهم بشكل أكبر، في رغبة اللاعب في الرحيل إلى الدوري الإسباني، حسبما ورد بصحيفة ميرور.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار ليفربول يمكن أن يكون له تأثير كبير على قراره مستقبلًا، خاصة وأن تعليقات صلاح قبل بضعة أشهر كانت مثيرة للقلق، إذ أكد أن مستقبله في أيدي النادي، عندما سئل عما إذا كان سيوافق على شروط جديدة.

ولم يوقع صلاح على عقد جديد حتى الآن ويتبقى في عقده عامين مع الريدز، وقد ألقى سلسلة من التلميحات برغبته في اللعب بالدوري الإسباني ولو ليوم واحد، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة خلال الفترة التي قضاها في إنجلترا.