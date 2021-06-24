الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يحسم صفقة سانشو براتب كبير

اقترب نادي مانشستر يونايتد من الحصول على توقيع، الدولي الإنجليزي جادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن نادي مانشستر يونايتد اتفق مع الدولي الإنجليزي بالفعل، وسيحصل سانشو على راتب 400 ألف يورو اسبوعيًا، بعقد لمدة 5 سنوات.

وجاء خيار التعاقد من سانشو لتدعيم الشق الهجومي لينضم إلى نجوم الفريق رفقة برونو فيرنانديز وبول بوجبا.

وزعمت تقارير صحفية، في وقت سابق أن هناك أندية أخرى تسعى لضم سانشو أبرزهم تشيلسي، لتلبية رغبة توماس توخيل المدير الفنى لفريق البلوز لتعزيز الجوانب الهجومية لكتيبة البلوز فى الموسم المقبل 2021-2022.

ويتواجد سانشو حاليًا رفقة منتخب بلاده إنجلترا في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” ، وشارك لعدة دقائق في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بعد غيابه عن قائمة المنتخب الإنجليزي في أول مباراة ضد كرواتيا وبعدها لم يشارك أيضًا أمام اسكتلندا.

ويتصدر المنتخب الإنجليزي مجموعته في بطولة يورو 2020، برصيد 7 نقاط، ويليه كرواتيا 4 نقاط فى المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب التشيك الذى تأهل أيضًا كأفضل ثالث.

جدير بالذكر أن سانشو لعب 38 مباراة في الموسم المنصرم رفقة نادية بوروسيا دورتموند في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 16 هدفًا وصناعة 20 تمريرة حاسمة.