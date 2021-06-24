رسميًا.. عودة الجماهير الإسبانية للملاعب بعد غياب أكثر من عام

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن خبر سعيد لعشاق الساحرة المستديرة، بعودة الجماهير الإسبانية للملاعب، بعد السنوات الأخيرة العصيبة التي أبعدتهم عن تشجيع فرقهم المحببة من داخل المدرجات ، نظرًا لتفشى فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الإسبانية بشكل رسمي، عن عودة المشجعين إلى ملاعب كرة القدم وكرة السلة، بداية من الموسم المقبل، حسبما ذكرت الصحيفة الإسبانية.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن كارولينا دارياس وزيرة الصحة الإسبانية، قد أكد في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام، على عودة الجماهير إلى الملاعب، وعودة الأمور لطبيعتها.

ومنعت الجماهير الإسبانية منذ أكثر من عام، من الدخول إلى الملاعب الإسبانية، تحديدًا منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وسقوط ملايين الإصابات والوفيات حول العالم.

والجدير بالذكر، أن لا توجد أي تقارير حتى الآن تكشف عن عدد دخول الجماهير ولكن كل الأمور تشير إلى دخول نسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للملعب، وفقًا لما أكدته بعض التقارير الإسبانية.