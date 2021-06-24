شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد صابر قبل السفر للمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو نادي بيراميدز قبل سفرهم إلى المغرب على الاحتفال بعيد ميلاد صابر، عامل المهمات بفريق الكرة والذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، في جو أسري بملعب الدفاع الجوي.

وخاض بيراميدز تدريبا أخيرا صباح اليوم بملعب الدفاع الجوي بمشاركة المجموعة المختارة للسفر إلى المغرب، وشهد حالة معنوية كبيرة وتفاؤل بين اللاعبين لتحقيق الهدف المنشود والعودة ببطاقة التأهل من الدار البيضاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.