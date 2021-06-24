شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير طلائع الجيش مطلوب في الإسماعيلي والمقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمد سيد ظهير فريق الشباب بنادي طلائع الجيش اهتمامات ناديي المقاصة والإسماعيلي تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري.

وتلقى محمد سيد عبر وكيله عرضين من المقاصة والإسماعيلي بعد تألقه مع الفريق العسكري طوال هذا الموسم بدوري الشباب، ونال إشادة مدربا الدراويش والمقاصة تمهيداً للتعاقد معه بشكل رسمي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم الجديد.

ويجيد ظهير طلائع الجيش اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب سواء في الجبهة اليمنى أو اليسرى أو قلب الدفاع مما جعله محط أنظار أندية الدوري الممتاز.