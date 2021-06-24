دورانت سيقود منتخب الولايات المتحدة الى طوكيو 2020

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نيويورك : سيقود نجم بروكلين نتس كيفن دورانت منتخبا اميركيا متجددا لخوض غمار مسابقة كرة السلة في دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020، كما كشفت شبكة "لإي أس بي ان" الاميركية.

وسيكون دورانت الذي خرج للتو من الادوار الاقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع نتس، الوحيد الذي كان ضمن منتخب بلاده عندما توج بذهبية دورة ريو دي جانيرو الاولمبية عام 2016.

وعلى الرغم من غياب اكثر من نجم امثال جيمس هاردن الذي يعاني من اصابة عضلية في فخذه، سيكون المنتخب الاميركي من ابرز المرشحين لاحراز الذهبية مع تواجد درايموند غرين (غولدن ستايت ووريرز)، داميان ليلارد (بورتلاند ترايل بلايزرز)، برادلي بيل (واشنطن ويزادرز)، بام اديبايو (ميامي هيت)، جايسون تايتوم (بوسطن سلتيكس) وكيفن لوف (كليفلاند كافالييرز).

ويضم المنتخب ايضا ثلاثة لاعبين لا يزالون يخوضون الادوار الاقصائية من دوري كرة السلة وهم ديفن بوكر (فينيكس صنز)، بالاضافة الى ثنائي ميلووكي باكس كريس ميدلتون وجرو هوليداي.