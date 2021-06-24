أسوان يرد.. هل دخل الزمالك في مفاوضات لضم شبانة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف على فريق الكرة بالنادي، أن ناديه لم يتلق أي اتصال رسمي من جانب نادي الزمالك خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع مدافع الفريق محمود شبانة.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بأسوان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس :"لا يوجد أي عرض رسمي من الزمالك بشأن اللاعب محمود شبانة".

وتابع :"لن نوافق على رحيل أي لاعب في الفترة المقبلة في حال الهبوط إلى دوري القسم الثاني، رحيل أي لاعب متوقف على بقاء الفريق مسابقة الدوري بالموسم المقبل".

وواصل :"في الموسم الماضي وافقنا على بيع أي لاعب يتلقى عرض وحصلنا على ذلك مقابل 22 مليون جنيه".

وعن موقف فريقه في مسابقة دوري we المصري، رد :"أمامنا تسع مباريات على نهاية المسابقة وسنلعب خمس مباريات على ملعبنا، كما سنواجه الفرق التي تصارع على الهبوط، ما نحتاجه فقط عشر نقاط من أجل البقاء".

وتردد في الفترة الماضية عن وجود رغبة من جانب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك للتعاقد مع اللاعب محمود شبانة في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 24 نقطة.