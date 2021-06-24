رونالدو يشكر دائي لتهنئته بمعادلة الرقم القياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

سجل كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي لكرة القدم، هدفا ثانيا من ركلة جزاء أمام المنتخب الفرنسي أمس الأربعاء معادلا الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل أهدافا دولية، المسجل بإسم الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.

وبما أن المنتخب البرتغالي ضمن تواجده في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا، ستكون الفرصة متاحة أمام رونالدو للانفراد بالرقم القياسي عندما يواجه المنتخب البرتغالي نظيره البلجيكي يوم الأحد المقبل.

وكان دائي من بين الأوائل الذين وجهوا التهنئة لرونالدو (36 عامًا).

وكتب على إنستجرام :"يشرفني أن هذا الانجاز التاريخي سينتمي إلى رونالدو".

واحتاج المهاجم الإيراني لـ149 مباراة دولية لتحقيق الرقم، بينما احتاج رونالدو لـ178 مباراة لتسجيل نفس عدد الأهداف.

ولم يتحدث رونالدو كثيرا عقب المباراة، التي شهدت أيضا انفراده بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في بطولات أمم أوروبا وكأس العالم بـ21 هدفا، حيث كان متعادلا مع الألماني ميروسلاف كلوزه الذي سجل 19 هدفا.

ولكن على إنستجرام، قام رونالدو بشكر دائي على رسالته وكتب :" الأبطال الحقيقيون هم أبطال إلى الأبد. فخور للغاية لقراءة مثل هذه الكلمات الطيبة من مثل أعلى كبير مثلك. شكرا، علي دائي".

وأمام رونالدو والمنتخب البرتغالي مهمة صعبة أمام المنتخب البلجيكي، متصدر التنصيف العالمي، حيث سيحاولون الدفاع عن لقبهم.

وبعد التأهل لدور الستة عشر من بين أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات، طلب رونالدو من الجماهير البرتغالية "الاستمرار في الإيمان بقدر ما نفعل".

وأثنت الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم على رونالدو. وكتبت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية "تستمر أسطورة رونالدو في النمو"، فيما وصفت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية مهاجم يوفنتوس بالـ"إمبراطور الجديد" لكرة القدم الدولية.

وذكرت البوابة الرياضية البرازيلية "جلوبوسبورت دوت كوم" :"كريستيانو رونالدو لا يدع الوقت يتفوق على الموهبة" بعدما عادل الرقم وأيضا انتزع صدارة هدافي بطولة يورو 2020 بخمسة أهداف.