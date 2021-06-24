هل ينتقل مدافع غزل المحلة للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد علي العباسي رئيس شركة الكرة بنادي غزل المحلة، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من جانب نادي الزمالك بشأن التعاقد مع مدافع الفريق محمد فتح الله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف رئيس شركة غزل في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس :"لا يوجد أي مفاوضات بخصوص اللاعب محمد فتح، لدينا هدف رئيسي وهو تدعيم المراكز الناقصة من أجل المنافسة".

وتابع :"لدينا هدف في العودة والمنافسة على المراكز الأولى والتواجد بين الكبار".

وواصل :"لا نفكر في رحيل أي لاعب سواء في الموسم الحالي أو المقبل، الهدف هو الحفاظ على قوام الفريق الأساسي".

وعن تدعيم الفريق في الموسم المقبل، رد :"بالفعل حددنا المراكز التي نحتاجها في الموسم المقبل، لكن لن أكشف عن الاسماء، ورصيدنا ميزانية للموسم الجديد كما أن خالد عيد مستمر في منصبه كمدير فني للفريق".

الفترة الماضية شهدت وجود رغبة من جانب نادي الزمالك للتعاقد مع مدافع المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جدير بالذكر أن فريق غزل المحلة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.