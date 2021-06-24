بعد وداع بولندا لليورو.. ليفاندوفيسكي: قاتلنا حتى النهاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على توجيه رسالة إلى جماهير بولندا بعد وداع المنتخب لمنافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وودع المنتخب البولندي منافسات يورو بعد الخسارة أمام السويد بنتيجة 3-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب ليفاندوفيسكي: "نشعر جميعًا بخيبة أمل ونعلم أن مشوارنا كان من الممكن أن يسير بشكل مختلف تمامًا.. قاتلنا حتى النهاية".

وأضاف: "نشكر الجماهير على دعمهم وإيمانهم بقدراتنا.. لدينا فريق يمكنه أن يجلب لنا الكثير من السعادة في المستقبل".

وحلت بولندا في المركز الأخير للمجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بينما تأهل منتخبي السويد وإسبانيا من المجموعة ذاتها.