التشكيل الأقرب.. كيف يظهر الترجي أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، التشكيل الأقرب للترجي في مباراة الأهلي المقبلة والتي من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ضمن حسابات إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب صحيفة "الصحافة" التونسية، فإن معين الشعباني المدير الفني للترجي من الممكن أن يعتمد على قائد الفريق خليل شمام ليقود الفريق على حساب محمد علي اليعقوبي.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن من الوارد ظهور شمام بجوار الدولي الجزائري عبد القادر بدران مثلما حدث في لقاء الإياب أمام شباب بلوزداد الجزائري بالدور الماضي بالمسابقة الأفريقية.

التغيير المحتمل الثاني في تشكيل الترجي سيكون من خلال مشاركة سامح الدربالي ليكون على حساب حمدي النقاز.

وتقول الصحيفة، إن مستوى النقاز في تراجع منذ فترة إلى جانب عدم جاهزيته من الناحية البدنية.

ولفتت الصحيفة، إن الدربالي بات منافسًا للظهور أساسيًا في لقاء العودة حيث كان يتم الاعتماد عليه في مران الثلاثاء الماضي على الرغم من خبرة النقاز في الأجواء المصرية والتي قد تساعده في تكرار سيناريو الزمالك عندما صنع هدف الانتصار بدور المجموعات.

في المقابل، سيقود الجزائري إلياس الشتي الجبهة اليسرى، كما سيتم الاعتماد على ثلاث الوسط بداية من الإيفواري فوسيني كوليبالي ومحمد علي بن رمضان والجزائري عبد الرؤوف بن غيث.

ومن المتوقع أن يلعب الترجي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس الشتي - خليل شمام - عبد القادر بدران - سامح الدربالي.

خط الوسط الدفاعي: محمد علي بن رمضان - فوسيني كوليبالي.

خط الوسط الهجومي: حمدو الهوني - عبد الرؤوف بن غيث - ويليام توجوي.

خط الهجوم: خالد عبد الباسط.

وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح الأهلي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف في لقاء أقيم على ملعب "حمادي العقربي".

جدير بالذكر أن الأهلي يكفيه الخروج بنتيجة التعادل السلبي من أجل التأهل للدور النهائي ومواجهة الفائز من المباراة الثانية سواء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي أو الوداد البيضاوي المغربي.