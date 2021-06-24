لاعب الترجي السابق يقدم روشتة الفوز على الأهلي

قدم لاعب الترجي التونسي السابق كمال زعيم، روشتة فوز فريقه على الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة، بعد الخسارة في الذهاب بهدف وحيد.

ويحل الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام، ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في مباراة الإياب، لحسم التأهل إلى المباراة النهائية في البطولة.

وقال زعيم في تصريحات نقلتها جريدة الصباح التونسية: “لا أعتقد أن الترجي كان يريد هذا السيناريو ويجب أن لا يرمي المنديل وهو فريق كبير وقادر على العودة وقلب نتيجة المباراة مثلما عودنا”.

وتابع حديثه: “تحقيق الفوز يتطلب الحضور الذهني القوي والجاهزية على جميع المستويات، كما أن الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني مطالب باليقظة والتعامل مع كل السيناريوهات المنتظرة وأن يتعامل مع المباراة في حدود إمكانياته وإمكانيات اللاعبين”.

وأكمل: “الترجي في غياب طه ياسين الخنيسي لا يملك مهاجمًا صريحًا لكن لا يمكن الاستغناء عن عبدالبسيط ويجب التصرف حسب الامكانيات المتاحة والابتعاد عن التبريرات، فالفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين لا بأس بها مع حسن توظيف كل لاعب، وأن يدفع بكل لاعب في مركزه الأصلي، لأننا لاحظنا التغييرات التي قام بها في مباراة الذهاب لم تكن ناجحة”.

وطالب اللاعبين بعدم التركيز على الفوز والذي سيسبب ضغطًا كبيرًا عليهم ينعكس سلبًا على الأداء، كما أن الاعتماد على الضغط العالي قد يجبره على ترك مساحات سيستغلها الأهلي لتسجيل الأهداف، ويجب على اللاعبين الالتزام بالرسم التكتيكي والتدرج بالكرة وبإمكانه مباغنة الخصم في أي لحظة.