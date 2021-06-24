في عيد ميلاده الـ 34.. أجمل 10 أهداف في مسيرة ميسي رفقة برشلونة

يحتفل الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني، بعيد ميلاده الـ 34، حيث ولد البرغوث في 24 يونيو عام 1987، بمدينة روساريو الأرجنتينية.

قام برشلونة بالإحتفال بعيد ميلاد ميسي وذلك من خلال نشر فيديو للاعب يحتوي على أجمل 10 أهداف في مسيرته حتى الآن بقميص البلوجرانا.

وفي التقرير التالي أجمل 10 أهداف سجلهم ميسي بقميص برشلونة:

1- أمام خيتافي

هدف ميسي أمام خيتافي في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2006-2007، يعد هو الأجمل، خاصة للتشابه الكبير بينه وبين هدف مارادونا في كأس العالم 1986.

2- أمام أتلتيك بيلباو

يعد ثاني أجمل أهداف ميسي مع برشلونة، هو هدفه في شباك أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2014-2015.

3- أمام ريال مدريد

هدفه في شباك ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 والذي نال عليه جائزة أفضل هدف في ذلك الموسم.

4- أمام سرقسطة

خلال موسم 2009-2010، خطف ميسي الكرة من الشاب أندير هيريرا لكي يسجل واحدًا من بين أجمل أهدافه.

6- أمام بايرن ميونخ

نال هدف ليونيل ميسي التاريخي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015، وبالتحديد عندما راوغ بواتينج مدافع الفريق البافاري وبطريقة رائعة، وضع الكرة في الشباك من فوق الحارس مانويل نوير، لقب الأفضل أوروبياً في ذلك العام.

6- أمام إشبيلية

في موسم 2010-2011، سجل ليونيل ميسي هدفًا رائعًا في إشبيلية وذلك بمساعدة من إندريس إنييستا.

7- أمام آرسنال

تلقى ميسي تمريرة رائعة من إنييستا أمام آرسنال و ليو لا يهدر تلك الكرات، لكنه رفع الكرة بطريقة ساقطة فوق رأس الحارس وقتها، وكان المباراة في نسخة دوري أبطال أوروبا 2010-2011.

8- أمام سيلتا فيجو

هدف من ركلة حرة مباشرة أمام سيلتا فيجو من على بعد 35 مترًا، خلال موسم 2015-2016.

9- أمام إستوديانتيس

في نهائي كأس العالم للأندية 2009، سجل ميسي هدفًا مُذهلًا في نهائي البطولة لكي يتوج وقتها برشلونة باللقب السادس في الموسم.

10- أمام مانشستر يونايتد

في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي لعب في العاصمة الإيطالية روما، سجل ليونيل ميسي هدفًا رأسيًا من المستحيل نسيانه في شباك فان دير سار.