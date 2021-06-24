يورو 2020 | بعد تجاوز علي دائي..هناك من يتفوق على كرستيانو رونالدو بعدد الأهداف الدولية

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لعلي دائي كأكثر من سجل دولياً عبر التاريخ بعد تسجيله هدفين أمام فرنسا في آخر مباراة في دور المجموعات لبطولة يورو 2020، لكنه لم يتصدر قائمة الهدافين على الإطلاق حتى الآن.

وجعلت ثنائية كريستيانو رونالدو أمام فرنسا في يورو 2020 النجم البرتغالي أعظم هداف دولي في كرة القدم للرجال، على قدم المساواة مع الإيراني علي دائي، رغم أن هناك جدل حول هدف النجم الايراني في 2004 أمام كوريا الشمالية.

وسجل رونالدو هدفه الدولي 109 في 178 مباراة لبلاد كريستوف كولومبوس، خمسة منها في مشوار منتخب بلاده في دور المجموعات من يورو 2020 و 3 في بطولة يورو 2016 التي توج بلقبها وسبعة في نهائيات كأس العالم.

ومع ذلك، ومن أجل أن يصبح نجم يوفنتوس أفضل هداف دولي في تاريخ كرة القدم، يحتاج رونالدو إلى مطاردة الرقم المذهل للكندية “كريستين سينكلير”.

من هي كريستين سنكلير؟

كريستين سينكلير هي مهاجمة، تلعب في المقام الأول كلاعبة خط وسط مهاجم، وهي قائدة كل من منتخب كندا الوطني للسيدات وفريق “بورتلاند ثورنز”.

لعبت اللاعبة البالغة من العمر 38 عامًا في أمريكا الشمالية طوال مسيرتها المهنية، انتقلت إلى “نيويورك ويسترن فلاش” في عام 2011 ثم انضمت إلى فريق الثورنز بعد ذلك بعامين، في الموسم الافتتاحي لدوري كرة القدم الوطني للسيدات (NWSL)، لتبقى هناك منذ ذلك الحين.

لعبت سنكلير خمس نهائيات لكأس العالم واثنتين من الألعاب الأولمبية لبلدها كندا، وفازت بميداليتين برونزيتين، كما فازت ببطولة WPS وبطولة NWSL مرتين، ورفعت كأس التحدي NWSL في عام 2021 وتعتبر على نطاق واسع أعظم لاعب في كندا على الإطلاق.

ما هو سجل كريستين سنكلير التهديفي الدولي؟

يبلغ سجل سنكلير حاليًا 185 هدفًا في 297 مباراة لكندا وتتجه إلى المشاركة في دورة ألعاب أولمبية أخرى هذا الصيف في طوكيو حيث تهدف إلى مواصلة زيادة سجلها التاريخي مع منتخب كندا.

سجلت سنكلير رقماً قياسياً جديداً في تسجيل الأهداف في يناير 2020، حيث سجلت هدفيها الدولي رقم 184 و 185 أمام سانت كيتس ونيفيس في بطولة الكونكاكاف للتصفيات الأولمبية للسيدات.

وكتبت سنكلير على تويتر بعد ذلك: “شكرًا للجميع على كل الرسائل. أنا غارقة قليلاً. شكرا لجميع زملائي في الفريق والمدربين والموظفين والأصدقاء والعائلة، 185 هدفاً لم يكن ليكون ممكنًا بدونكم.”

الرقم القياسي السابق كان من نصيب آبي وامباك، مهاجمة المنتخب الأمريكي السابقة للسيدات، والتي فازت مرتين بالميدالية الذهبية الأولمبية وفازت أيضًا بكأس العالم للسيدات FIFA حيث سجلت وامباك 184 هدفًا في 255 مباراة لبلدها قبل اعتزالها في 2015.

ما هي السجلات الأخرى التي تحتفظ بها كريستين سنكلير؟

بالإضافة إلى كونها أفضل هداف في تاريخ بلادها، فإن سنكلير لديها أيضًا العدد الأكبر من المباريات (297 مباراة) مع كندا أكثر من أي شخص آخر، ذكرًا كان أو أنثى.

ويضعها هذا المجموع في المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبات مشاركة على المستوى الدولي على الإطلاق، خلف الثلاثي الأمريكي “كريستين ليلي” (354 مباراة) و “كريستي بيرس” (311 مباراة) و “كارلي لويد” (304 مباراة)، مع استمرار لويد حتى الآن في الملاعب.

وشاركت سنكلير في نهائيات كأس العالم برقم قياسي بلغ أربع مرات كقائدة وسجلت هدفًا واحدًا على الأقل في خمس بطولات مختلفة، وهو رقم قياسي تشاركته مع النجمة البرازيلية مارتا.

وتحمل سنكلير الرقم القياسي في الألعاب الأولمبية لمعظم الأهداف المسجلة في بطولة واحدة، حيث سجلت ستة أهداف في ألعاب لندن عام 2012.

المهاجمة الكندية أيضًا هي الشخص الوحيد الذي فاز بجائزة “Bobbie Rosenfeld” أكثر من مرة، وهي جائزة مرموقة تُمنح للرياضية الكندية الأفضل في السنة، وحصلت على لقب أفضل لاعبة في كندا 14 مرة.

ما هي الأسماء الأخرى لديها أهداف دولية أكثر من رونالدو ؟

يوجد حاليًا سبع لاعبات سيدات لديهن أهداف دولية أكثر من كرستيانو رونالدو، اثنتان منهن ما زالا نشطين حالياً.

أهدافه البالغ عددها 109 لا تجعله يتساوى مع دائي فقط، الذي يحمل الرقم القياسي للرجال منذ عام 2006، ولكن أيضًا مع مهاجمة المنتخب الوطني الأمريكي للسيدات “أليكس مورجان” والبرازيلية مارتا في فريق السيدات.

ولا يزالان كلاهما يلعب حتى الآن ومن المقرر أن يتوجهوا إلى الألعاب الأولمبية هذا الصيف مع بلدانهم، ويتطلعون إلى زيادة مجموعهم.

السيدات اللواتي سجلن أهدافًا أكثر من رونالدو هن الاسكتلندية “جولي فليتنج” (116 هدفاً)، والأمريكية لويد (125 هدفاً) والألمانية “بيرجيت برينز” (128 هدفاً)، فيما يتصدر الثلاثي الأمريكي ليلي (130 هدفاً)، و”ميا هام” (158 هدفاً) و “امباك” (184 هدفاً) القائمة، خلف كريستين سنكلير.