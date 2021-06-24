الامارات | طرائف وغرائب كأس أوروبا.. رونالدو وبوغبا يتصدران المشهد

شكرا لقرائتكم خبر عن طرائف وغرائب كأس أوروبا.. رونالدو وبوغبا يتصدران المشهد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رافقت كأس أوروبا في كرة القدم المقامة راهنا في 11 دولة مختلفة، بعض الطرائف والغرائب في دور المجموعات، تتركز أبرزها في التالي:

رونالدو وبوغبا

خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار عندما أزال زجاجتين من المشروب الغازي كوكا-كولا وُضعتا أمامه من قبل منظمي البطولة القارية كون الشركة أحد الرعاة الرسميين. قال المهاجم الذي يخلو نظامه الغذائي من السكر للحفاظ على لياقته البدنية التي لا تشوبها شائبة "ماء، وليس كوكا-كولا".

في اليوم التالي، وقع "هاينيكن" راع آخر لليورو والاتحاد الأوروبي (ويفا)، ضحية أحد نجوم البطولة، عندما قام بطل العالم الفرنسي بول بوغبا بسحب زجاجة جعة خالية من الكحول عن الطاولة خلال مؤتمر صحافي.

يورو أو الزواج؟

كان متوقعا أن يقول الجناح ياكوب بيشيك "نعم" لخطيبته في 11 يونيو. بدلا من ذلك، استقل طائرة منتخب تشيكيا المتجهة إلى غلاسكو لخوض كأس أوروبا. أجّل لاعب سلافيا براغ الجديد زفافه حتى السابع من يوليو، موعد نصف النهائي الثاني. قال مازحا "إذا بلغنا هذا الدور، من الواضح أننا سنقوم بتأجيل جديد". تأهل منتخب تشيكيا وسيخوض ثمن النهائي.

فودا والصحف

الألماني فرانكو فودا مدرب النمسا لا يقرأ الصحف "لم أقرأ أي صحيفة منذ 14 يوما". انتُقد لوضع نجم الفريق دافيد الابا في مركز قلب الدفاع "اتخذ قراراتي بمفردي مع الجهاز الفني. لا اريد التأثير علي". بعد الفوز التاريخي على أوكرانيا والتأهل إلى ثمن النهائي، قال مبتسما "حسنا، ربما ألقي نظرة سريعة على الصحف غدا".

نجل هوملس يحتفل

بعد تسجيله عن طريق الخطأ في مرمى فريقه خلال مواجهة فرنسا، احتفل نجل المدافع ماتس هوملس عندما رأى الكرة تدخل الشباك. قال مدافع بوروسيا دورتموند عن نجله البالغ 3 سنوات "اعتقدَ ان الكرة دخلت الشباك. هذا جيد. قالوا لي انه احتفل. يجب أن أقوم بايضاح الأمور له".

صفارات الانذار

أطلق مشجع يبلغ الرابعة عشرة صفارات الانذار في معسكر منتخب ألمانيا، على أمل الاقتراب من لاعبيه المفضلين. تدخل رجال الأمن وقبضوا عليه، فيما فضل الاتحاد الألماني عدم تقديم شكوى بحقه.

أي مباراة هذه؟

تحسّر الرومانيون على غياب بلادهم برغم استضافة بوخارست بعض مباريات كأس أوروبا. نقلت قناة "برو تي في" المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا دون عرض هوية المنتخبين المشاركين ونتيجة وتوقيت المباراة. عبّر المشاهدون عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي وكتب أحدهم "أي مباراة هذه التي تنقلها برو تي في؟ لو كانت بالأبيض والأسود لاعتبرنا أننا في الثمانينيات" في ظل النظام الشيوعي.

حذاء زهري

"لست مسؤولا عن تصميم أحذيتي الزهرية، هذا تصميم من أديداس"، يؤكد المهاجم الألماني تيمو فيرنر. تابع "أعتقد انه جميل، هناك اسوأ. تتغير الأمور كثيرا في هذا الزمن، يمكنني أن ألعب شهرين بأحذية زهرية، حتى لو كنت رجلا".

العراف أخيل

منذ العام 2017 تبدي مدينة سان بطرسبورغ الروسية شغفا لتوقعات الهرّ أخيل. باختياره أحد وعاءين أمامه، كان أخيل المتواجد في متحف إيرميتاج الشهير معتمدا في كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018. قبل مباراة الافتتاح في كأس أوروبا، وعلى طريقة الاخطبوط بول، اختار وعاء عليه علم إيطاليا مؤشرا إلى الفوز على تركيا، ثم اختار فوز بلجيكا على روسيا، لكنه اخفق باختيار بولندا أمام سلوفاكيا (1-2). سيتم اللجوء إلى توقعاته في المباريات المقررة فقط في سان بطرسبورغ وآخرها في ربع النهائي. ولعلّ أبرز منافسي أخيل، الأسد التايلندي بوي الذي حقق نجاحا باهرا في توقع نتائج دور المجموعات.

تحفيز ذهني

قبل مواجهة البرتغال، دعا مدرب ألمانيا يواكيم لوف البطلة الأولمبية كريستينا فوغل التي تعرضت للشلل نتيجة حادث خلال التمارين في 2018. تعمل ابنة الثلاثين مدربة تحفيز للاشخاص ذوي الصعوبات. بعد الخسارة الافتتاحية ضد فرنسا بهدف، نجح الألمان بتحقيق فوز عريض على البرتغال 4-2.

ديشان حارس شخصي لمانشيني

"بينه وبيني، حصلت مواجهات جسدية"، يتذكر مدرب فرنسا ديدييه ديشان لاعب يوفنتوس السابق مبارزاته في الدوري الإيطالي مع المدرب الحالي لسكواردا أتزورا روبرتو مانشيني. يقول "ديه ديه": "بالطبع يتذكرني، كان هو الفنان وأنا أحاول الحد من تحركاته". التقى النجمان عدة مرات بين 1995 و1999 عندما كان "مانتشو" مع سمبدوريا ثم لاتسيو. تابع ديشان "في سمبدوريا، كان لاعبا موهوبا، لكنها كانت حياتنا الأولى، والآن نفكر بالثانية". ألحق ديشان احدى خسارتين فقط بمانشيني المدرب مع إيطاليا قبل مونديال 2018 في نيس (3-1).

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