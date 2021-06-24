شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كولومبيا عن حكم مباراة البرازيل: ليس لدى ما أقوله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحسر رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب كولومبيا، على المجهود الذي بذله لاعبوه أمام البرازيل.

وقال رويدا بعد المباراة: «من المؤسف بلا شك أن كل جهد الفريق قد ضاع في كرة ثابتة كنا قد تدربنا عليها، وفي النهاية كلفنا ذلك مجهود مباراة رائعة».

وأكد رويدا أن هدفي البرازيل كانا نتيجة فقدان الكولومبيين تركيزهم.

وأضاف: «كانت مباراة قوية أظهرنا فيها التزاما شديدا وشخصية رائعة، ورغبة في تحقيق نتيجة جيدة».

وأكد رويدا أن كولومبيا كان بإمكانها الفوز إذا هاجمت البرازيل عندما تقدمت بكل خطوطها وأهملت الدفاع.

وتابع: «كنا بحاجة لدقة أكبر في المرتدات للاستفادة من تقدم خطوط البرازيل».

وعن رأيه فيما إذا كان الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قد أثر على نتيجة المباراة بعدم إلغاء هدف البرازيل الأول بعدما اصطدمت الكرة به، رد رويدا: «ليس لدي ما أقوله».

واعترض لاعبو كولومبيا على الهدف بشدة، بسبب اصطدام الكرة في الحكم أثناء هجمة البرازيل، لكنه استأنف اللعب دون توقف، فأرسل رينان لودي عرضية قابلها فيرمينو برأسية سكنت شباك الحارس دافيد أوسبينا.