شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البرازيل يكشف سر الريمونتادا أمام كولمبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدرب منتخب البرازيل أدينور ليوناردو باتشي «تيتي»، سر انتصار السيليساو في الريمونتادا الذي حققها على كولومبيا (2-1) في كوبا أمريكا، ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية.

كما انتقد مدرب البرازيل أرضية الملعب والتحكيم.

وعقب المباراة التي أقيمت صباح الخميس، أكد تيتي أنه حين يبدأ الفريق بخسارة يجب أن يخرج ويخلق الفرص.

وأشار إلى أن سر فوز البرازيل هو «التبديلات» التي أجراها في الشوط الثاني الذي انتهى بوجود 6 لاعبين هجوميين بالفريق.

وأوضح أنه حقق الريمونتادا بفضل «التركيز العالي والتبديلات المناسبة التي أهلت الفريق مرة أخرى».

وقال إن «الفضل يعود للاعبين الذين سيطروا وقاموا بتمريرات جيدة، أولئك الذين دخلوا المباراة كان لديهم هذه القدرة».

وتضمنت التبديلات إنزال كل من روبرتو فيرمينيو وجابيجول وإيفرتون سيبولينيا ولوكاس باكيتا ورينان لودي للانضمام إلى نيمار في الهجوم.

وأقر تيتي بأن هذه التبديلات الهجومية بدت كمخاطرة، «وربما كانت لتتسبب في استقبال المزيد من الأهداف عبر الهجمات المرتدة».

لكنه أوضح أنه كان سيخاطر أيضا بأن يتوتر اللاعبون لعجزهم عن قلب النتيجة.

وأشار إلى أن سوء حالة ملعب نيلتون سانتوس في ريو دي جانيرو، الذي انتقده من قبل، زادت من صعوبة قلب النتيجة.

وأوضح: «ملعب في حالة متردية للغاية كهذه يضر باللقاء برمته. من غير المقبول أن يلعب رياضيين من فريقين رفيعي المستوى ويلعبان في أوروبا على ملعب بهذا الوضع».