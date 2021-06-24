شكرا لقرائتكم خبر عن دخان ونيران في مران الترجي قبل معركة الحسم أمام الأهلي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حضرت جماهير الترجي بكثافة في تدريبات فريقهم الأخير أمس قبل التوجه للقاهرة، من أجل مساندة اللاعبين، ودعمهم معنويا، لتجاوز نتيجة الذهاب السلبية التي تلقاها الفريق الأحمر والأصفر في رادس، حيث أشعلوا الأجواء بالألعاب النارية التي تسببت في دخان كثيف داخل ملعب المباراة.

وناشدت جماهير الترجي عبر أهازيجها فريق باب سويقة بتحقيق «ريمونتادا» في القاهرة، لانتزاع بطاقة التأهل للنهائي. وكانت جماهير الترجي قد عبرت عن غضبها الشديد من الهزيمة أمام الأهلي في ملعب رادس، ووجهوا انتقادات لاذعة للفريق، قبل مصالحة اللاعبين اليوم.

ويعد هذا المران هو الأخير للفريق التونسي قبل السفر إلى القاهرة ومواجهة الأهلي في إطار مباراة الإياب للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وكان المارد الأحمر قد هزم فريق الترجي في ملعبة ووسط جمهوره بهدف دون رد في لقاء الذهاب.