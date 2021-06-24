الميركاتو الصيفي 2021 | ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بشأن فاران

اتخذ نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قراره النهائي بشأن مستقبل مدافعه الفرنسي رافاييل فاران، في ظل عدم التوصل لأي اتفاق لتجديد عقده حتى الآن.

وبحسب صحيفة “آس”، الإسبانية فإن فاران سيقضى موسمه الأخير في ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، دون تجديد في عقده، لذلك ينتظر النادي الملكي وصول عرض يلبي مطالبه للاستغناء عن مدافع منتخب فرنسا.

وينتهي عقد فاران رفقة ناديه ريال مدريد في يونيو 2022، وسط توقف المفاوضات منذ عام تقريبًا، بل قام وكلاء المدافع الفرنسي بطلب زيادة في راتبه الأمر الذي لا يستطيع الريال تحمله في ظل الأزمة الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد لن يقوم بالذهاب إلى الأندية الأوروبية الكبيرة لبيع فاران لأن هذا سيقلل من قيمته، بل سينتظر وصول العروض تأتي إلى قلعة “سانتياجو برنابيو”عن طريق وكلاء فاران.

وقالت الصحيفة الإسبانية :”أن كتيبة كارلو أنشيلوتي ترغب في وصول عروض يساعد على رحيل فاران في الميركاتو الصيفي 2021 ، بقيمة تصل إلى 50 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية أكدت في وقت سابق، أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الاستعانة بخدمات فاران، خاصة أن الفرنسي يعتبر حلم قديم لمسؤولي أولد ترافورد، ولكن يبدو أن الأمر أصبح الآن حقيقة أكثر من أي وقت مضى.

والجدير بالذكر أن، هناك احتمالية لعقد صفقة تبادلية بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، تتمثل في وصول بوجبا إلى “سانتياجو برنابيو “وذهاب فاران إلى “أولد ترافورد”.