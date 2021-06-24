الميركاتو الصيفي 2021 | باولينيو يرغب في العودة إلى برشلونة

تحدث النجم البرازيلي، باولينيو لاعب نادي برشلونة السابق، عن الفترة التي قضاها رفقة البرسا، وعما يطمح في تحقيقه، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الرحيل عن جوانجزو إيفرجراند الصيني.

خاض باولينيو في فترته الثانية رفقة النادي الصيني نحو 65 مباراة، وتمكن من تسجيل 42 هدفاً، وقام بصناعة 12 هدفًا.

وأكد اللاعب بأنه يحلم بالعودة من جديد لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث قال:”برشلونة بيتي وارغب دائما في العودة، لقد قضيت واحدة من أفضل سنوات حياتي هناك”.

وعن سبب رحيله عن ناديه الصيني:”لقد كنت في البرازيل لمدة ستة أو سبعة أشهر لأن القنصلية الصينية لم تسمح لي بالسفر بسبب جائحة كورونا، نظرًا لأنني لا أستطيع السفر وأنه لا يزال أمامي سنة أخرى في عقدي ، اتفق الطرفان على إنهاء العقد، لكن كنت أود أن أودع الجماهير داخل أرضية الملعب”.

وكان باولينيو قد فسخ تعاقده مع ناديه جوانجزو الصيني خلال شهر يونيو الجاري.

أضاف :”ولكن هناك فرق في أوروبا تهتم بي، بسبب تجربتي الناجحة في برشلونة، والآن علي الإنتظار”.

وختم حديثه :”برشلونة فريق أعرفه جيدًا، لقد أمضيت عامًا لا يُنسى هناك ، سواء في النادي أو في المدينة، وفزنا بالدوري وكأس الملك، وإذا سنحت لي فرصة أخرى للعودة سأكون سعيد للغاية”.

والجدير بالذكر أن، نادي النصر السعودي، والعديد من الأندية الأوروبية والبرازيلية والإماراتية، ترغب في التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي، الذي سبق له اللعب مع العملاق الإسباني برشلونة.