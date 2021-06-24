صفقات برشلونة | كومان يراقب نجمي ألمانيا والدنمارك في يورو 2020

مازال المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة منغمساً في إعداد فريقه للموسم المقبل، حيث يراقب بعض اللاعبين الذين ظهروا بمستوى جيد في بطولة يورو 2020.

وفقاً لشبكة كالتشيو ميركاتو، فإن مدرب برشلونة كومان سأل عن وضع الدولي الدنماركي ميكيل دامسجارد، الذي ساهم بشكل كبير في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16، ولكن يبدو أن الأمر سيكون معقدًا، حيث يرغب نادية الإيطالي سامبدوريا، في جني الأموال الطائلة، وخاصة بعد الأداء الذي قدمه في يورو 2020.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مدرب برشلونة كومان اهتم أيضًا بلاعب الوسط الألماني ليون جوريتسكا، والذي سجل هدف التأهل للماكينات، على المجر يوم أمس.

جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ، يتبقى في عقده موسمًا مع النادي البافاري، حيث ينتهي عقد صاحب الـ 26 عامًا في 30 يونيو 2022.

وقد تابع كومان أداء النجم الدنماركي دامسجارد خلال مباراة كأس أمم أوروبا أمام روسيا وقد نال اللاعب صاحب الـ 20 عاماً إعجابه.

أما عن جوريتسكا فإن لاعب الوسط الألماني يلقى اهتماماً من برشلونة وريال مدريد على حدٍ سواء، وهناك فرق أخرى في الدوري الإنجليزي مهتمه بنجم بايرن ميونيخ للغاية.