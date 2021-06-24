صفقات الزمالك | حقيقة طلب التعاقد مع رمضان صبحي

تناولت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع جناح نادي بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي، في يناير الماضي لمدة 5 سنوات، قادمًا من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بعد إنتهاء إعارته مع النادي الأهلي لمدة موسم ونصف.

وأوضح مصدر داخل نادي بيراميدز في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”، أنه لا نية تماما للتفريط في رمضان صبحي فهو واحد من أعمدة الفريق الذي يعول عليه المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا سواء في كل البطولات.

وأكد المصدر أنه لم تصل أي عروض سواء رسمية أو شفهية للتعاقد مع اللاعب وإنما اجتهادات صحفية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاخبار هدفها إثارة البلبلة داخل النادي قبل المباراة الهامة والمصيرية أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي بطولة الكنوفيدرالية الإفريقية.

وأشار المصدر إلى أن رمضان صبحي يتقاضى أكثر من 2 مليون دولار سنويًا وهو من الصعب على نادي الزمالك تحمل راتبه في ظل الأزمات المالية التي يمر به مؤخرًا، الأمر الذي دفعه إلى جمع التبرعات من مشجعي ومحبي النادي.