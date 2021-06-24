انتر ينوي إغراء برشلونة بشكل جديد لضم جوردي ألبا

ينوي نادي انتر ميلان الإيطالي، في إغراء نادي برشلونة من أجل التفريط في لاعبه جوردي ألبا خلال الميركاتو الصيفي 2021، وذلك عن طريق صفقة تبادلية تُرضى الطرفين.

يعلم انتر ميلان، أن برشلونة يعتمد على جوردي ألبا بشكل أساسي، ولهذا فسيكون على الفريق الإيطالي تقديم مقابل قوي من أجل موافقة البرسا على رحيل اللاعب.

الظهير الأيسر جوردي ألبا، تخرج من أكاديمية “لا ماسيا” عام 2005، وقبل عودته في 2012 إلى الفريق الأول للبلوجرانا بعد فترة التألق رفقة نادي فالنسيا، حقق العديد من الألقاب مع النادي الكتالوني، وكان أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

وفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن انتر ميلان قد يستغل أحد من لاعبيه من أجل القيام بصفقة تبادلية للحصول على خدمات جوردي ألبا.

وفي التقرير التالي قائمة اللاعبين الذي قد يستغلهم الإنتر من أجل التوقيع مع جوردي ألبا :

1- ميلان سكرينيار

يعد المدافع السلوفاكي صاحب الـ26 عامًا، احد أبرز اللاعبين الأساسيين في الفريق الإيطالي الذين ساهموا في تتويج كتيبة انزاجي بلقب “الكالتشيو” ، حيث يمتلك عقدًا مع الفريق حتى 2023، وقد يلقى النادي الكتالوني نظرة مختلفة على تلك الصفقة، خصوصًا لتقدم بيكيه في العمر بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للمدافع أومتيتي.

2- لاوتارو مارتينيز

المهاجم الأرجنتيني صاحب الـ23 عامًا، هو أبرز اللاعبين الذي يرغب نادي برشلونة في الحصول على خدماته منذ فترة طويلة، وذلك من أجل تعويض رحيل لويس سواريز، إذ يمتلك اللاعب عقدًا مع النيراتزوري ينتهي في 2023.

3- بروزوفيتش

يعد الكراوتي مارسيلو بروزوفيتش صاحب الـ28 عامًا، من الصفقات الجديدة التي من الممكن أن تفيد تشكيلة نادي برشلونة في الموسم المقبل، خصوصًا وأن الفريق حاول التعاقد مع فاينالدوم في هذا الميركاتو الصيفي 2021 ، لكن اللاعب الهولندي قرر الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمتلك بروزوفيتش عقدًا رفقة انتر ميلان ينتهي في يونيو 2022، ويحاول الفريق الإيطالي تمديد التعاقد معه خلال هذا الصيف.