الهلال يحاول تجديد عقد كنو قبل دخول المنطقة الحرة

تسعى إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقد لاعب الفريق محمد كنو، خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل أن يدخل المنطقة الحرة في يناير المُقبل ويتبقى 6 أشهر في تعاقده ويحق له التفاوض مع أي نادي.

ويعتبر عقد محمد كنو ساريًا حتى شهر يوليو 2022، وفق العقد الذي أبرمه مع إدارة النادي في عهد الرئيس السابق الأمير نواف بن سعد لمدة خمس سنوات، حسبما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

كما أن إدارة الهلال الحالية مطلعة على كافة عقود لاعبي الفريق وحريصة على عدم التفريط بأي لاعب يشكل إضافة فنية للكتيبة الزرقاء، وسيتم تجديد عقده قبل دخوله لفترة الأشهر الستة في شهر يناير من عام ٢٠٢٢.

وتنتظر إدارة الزعيم وصول البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الجديد، إلى الرياض الأسبوع القادم؛ لعقد اجتماعا مع رئيس النادي بحضور الجهاز الإداري لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بفريق الكرة قبل بدء مهمته الفنية يوم الخامس من شهر يوليو المُقبل.

وتعرض اللاعب للإصابة في الرباط الصليبي الجانبي الداخلي للركبة، بنهاية الشهر الماضي خلال مباراة الهلال أمام التعاون، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويغيب عن الملاعب لمدة شهر ونصف.