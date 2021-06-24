صفقات النصر | فشل التعاقد مع حارس هيونداي

رفض نادي أولسان هيونداي، العرض المُقدم من نظيره النصر السعودي، من أجل التعاقد مع حارسه الدولي جو هيون وو، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم مركز حراسة المرمى، خاصة بعد رحيل الحارس الأسترالي براد جونز مع نهاية الموسم لعدم تجديد عقده.

وقدم النصر عرضًا قيمته 3 ملايين دولار لنادي أولسان لضم الحارس الكوري ووعده براتب سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار، أي بزيادة 1.5 مليون دولار عن راتبه الحالي، حسبما ورد بصحيفة البلاد السعودية.

وفاز الأخطبوط مع أولسان بدوري أبطال آسيا عام 2020، بعد الفوز على بيرسيبوليس الإيراني (2-1)، ويعد من أفضل الحراس في كوريا الجنوبية خلال العقد الأخير، كما خاض هيون وو 34 مباراة الموسم الماضي، وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة، وبلغت نسبة نجاح تصدياته 74% بالإضافة إلى نسبة 90% في دقة التمريرات.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.