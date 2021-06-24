صفقات الزمالك | 4 مدافعين على طاولة كارتيرون

يرغب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، بتدعيم الخط الخلفي للفريق، بالتعاقد مع لاعب يجيد اللعب في قلب الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويمتلك الزمالك الرباعي، محمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام، لكنه لا يقتنع بإمكانيات الأخير مما أبعده عن المشاركة أساسيًا مع الأبيض.

وأبلغ كارتيرون إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالبحث عن مدافع، وطرحت اللجنة أكثر من اسم على طاولة المدرب الفرنسي، تهميدًا للتعاقد مع أحدهم خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتضم الأسماء المطروحة على طاولة كارتيرون الرباعي، مدافع نادي بيراميدز عبدالله بكري، مدافع الاتحاد السكندري محمود رزق، مدافع أسوان محمود شبانه، مدافع وادي دجلة محمود مرعي.

ويعتبرعبد الله بكري أقرب المدافعين للانضمام للزمالك، خاصة وأن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد عقده حتى الآن، بسبب رغبته في الرحيل إذ لم يلعب سوى 4 مباريات هذا الموسم.

وأبدى كارتيرون إعجابه بمدافع زهرة الجنوب بعد المباراة الأخيرة التي جمعت الفريق الأبيض بأسوان في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا على أنه لاعب مميز وقادر على تقديم الإضافة لأي فريق.