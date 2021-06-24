شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا.. تعرف علي الموعد و التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مباراة الأهلي والترجي في إياب النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على الأهلي في استاد السلام بمحافظة القاهرة، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الفريق التونسي في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريق في استاد رادس السبت الماضي بهدف محمد شريف.

القنوات الناقلة مباراة الاهلي والترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية من جماهير الفريقين للبحث عن موعد المباراة والقنوات الناقلة، «المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء بنشر تفاصيل موعد المباراة بين الفريقين التي تقام على استاد السلام في القاهرة.

تقام مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 26 يونيو الساعة التاسعة مساءً على استاد السلام في القاهرة وهي 20 ضمن المنافسات الإفريقية بين الفريق، حقق الأهلي الفوز في 7 مباريات وتعادل الأهلي والترجي في 8 مباريات فيما فاز الترجي التونسي في 4 وسجل الاهلي 19 هدفًا في المقابل 15 هدفًا لفريق الترجي.

1- تذاع المباراة الأهلي المصري والترجي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات «beIN Sports HD 4» على القمر: نايل سات

تردد 11054 ومعدل الترميز 27500 – 2/3

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

2- تذاع مباراة الأهلي والترجي أيضا على التليفزيون الأرضي لقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

مباراة الأهلي و الترجي - صورة أرشيفية

الجهاز الفني للنادي الأهلي سيقوم بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق في مباراة الإياب ضد نادي الترجي التونسي يوم السبت المقبل التي تقام على استاد السلام في القاهرة بعودة الثنائي محمد مجدي أفشة وحسين الشحات للمشاركة من بداية المباراة بدلا من الثنائي حمدي فتحي وصلاح محسن مع مشاركة محمد شريف في الهجوم في مباراة الاهلي والترجي التونسي.

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية

محمد شريف يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي - صورة أرشيفية

مباراة الأهلي و الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب رادس - صورة أرشيفية