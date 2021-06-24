شكرا لقرائتكم خبر عن «النيران الصديقة» تضرب «يورو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت بطولة «يورو 2020» أكثر نسخة في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية تشهد تسجيل أهدافاً عكسية، أو ما يصطلح على تسميتها«النيران الصديقة».

وكان حارس مرمى سلوفاكيا مارتين دوبرافكا سجل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده الأربعاء أمام إسبانيا، علماً أن كأس الأمم الأوروبية لم تشهد طوال تاريخها تسجيل أي حارس بالخطأ في مرماه، لكن هذه النسخة شهدت تسجيل 3 حراس في مرماهم بعدما فعلها حارس مرمى فنلندا لوكاس هراديكي خلال المباراة أمام بلجيكا، كما سجل الحارس البولندي تشيزني أمام سلوفاكيا في الجولة الأولى، وأصبح أول حارس مرمى يسجل بالخطأ في مرماه في تاريخ كأس أمم أوروبا، كما أصبح أسرع هدف عكسي في تاريخ البطولة بتوقيت دقيقتين.

أما الأهداف العكسية الأربعة الأخرى، فلقد سجلها لاعبا منتخب البرتغال روبن دياز ورافاييل جيريرو في مباراة ألمانيا، والتركي ميريح ديميرال لصالح إيطاليا، والمدافع الألماني ماتس هوملز لصالح فرنسا ليصبح أول مدافع ألماني يسجل في مرمى منتخبه على مر تاريخ البطولة.

ودخل ديميرال تاريخ البطولة ككل، كونه أول لاعب يسجل في مرمى منتخب بلاده في المباراة الافتتاحية، وهو الهدف الثاني بعد هدف أنتوين أوندرس لاعب تشيكوسلوفاكيا في مرماه أمام هولندا في نسخة 1976.